Pengawalan Udara Presiden Prabowo oleh F-16 dan T-50 Jadi Sorotan di HUT TNI AU ke-80

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat latih tempur KAI T-50 Golden Eagle mengawal penerbangan Pesawat Kepresidenan Indonesia One dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto menuju Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Pengawalan udara tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagai bagian dari prosedur pengamanan VVIP saat Presiden bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara Adisutjipto di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI AU, sekaligus menjadi simbol kesiapsiagaan pertahanan udara nasional.

Dalam perjalanan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para penerbang melalui komunikasi radio dari kokpit pesawat kepresidenan.

“Atas nama seluruh rakyat Indonesia, kami bangga dengan angkatan udara kami, kami bangga dengan elang-elang muda,” ujar Presiden.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada jajaran TNI AU serta berharap institusi tersebut semakin kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

“Dirgahayu TNI Angkatan Udara, semoga terus jaya dan selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara,” lanjutnya.

Presiden menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan para prajurit, termasuk para penerbang tempur yang disebutnya sebagai “elang-elang muda”.