Golkar Jabar Rangkul Semua Kubu Pascamusda, Pendukung Ahmad Hidayat Tak Ditinggalkan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPD Partai Golkar Jawa Barat, Asep Suparman mengharapkan kubu pendukung Ahmad Hidayat akan terakomodasi dalam struktur kepengurusan partai di bawah komando Ketua terpilih Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Hal itu disampaikan Asep menyusul adanya dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Jabar yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Menurut Asep, langkah Ahmad Hidayat yang tidak melanjutkan pencalonan bukan berarti kalah, melainkan bagian dari kompromi politik internal.

“Bukan mundur dalam arti kalah, tapi ada kesepakatan agar tidak ada lagi gesekan di internal partai,” kata Asep dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Ahmad Hidayat tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga para pendukungnya, baik dari DPD maupun organisasi masyarakat (ormas).

“Pak Ahmad punya komitmen memastikan gerbong pendukungnya ikut terbawa dalam kepengurusan,” ujarnya.

Asep menyebut, komitmen tersebut berkaitan dengan peluang Ahmad Hidayat untuk menempati posisi sekretaris DPD Golkar Jawa Barat.

Dia menambahkan, Ketua DPD Golkar Jabar terpilih Daniel Mutaqien juga berkomitmen menghapus sekat antar kubu sebelum musda.