Profil 7 Kandidat Ketua DPC PKB Kota Bogor: Pengusaha, Tokoh Agama Hingga Aktivis Pergerakan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Hotel Salak pada Minggu, 5 April 2026.

Forum tersebut menghasilkan tujuh nama bakal calon Ketua DPC PKB Kota Bogor untuk periode 2026–2031.

Ketujuh nama yang terjaring berasal dari kombinasi rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan usulan peserta Muscab di tingkat akar rumput.

Hal ini mencerminkan tingginya partisipasi kader dalam proses penjaringan calon pimpinan partai di tingkat daerah.

Salah satu kader PKB Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah, menyampaikan bahwa mekanisme penjaringan kali ini memadukan unsur struktural dan aspirasi lokal.

“Total ada tujuh bakal calon ketua yang telah disepakati dalam pleno. Tiga nama merupakan rekomendasi DPW, sementara empat nama lainnya muncul murni dari usulan peserta Muscab,” ujarnya.

Adapun tujuh bakal calon Ketua DPC PKB Kota Bogor tersebut, yakni

Dewi Fatimah Lusiana Nurissiyadah Edi Kholki Zaelani Jatirin Trikiswo Jumino Suhendar Ahmad Ishak

Lusiana menegaskan bahwa seluruh nama tersebut masih berstatus bakal calon. Keputusan akhir mengenai ketua terpilih akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB melalui tahapan seleksi lanjutan.