Kunci Kursi Ketua Golkar Jabar, Daniel Mutaqien Langsung Bidik Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Panggung Musda Partai Golkar Jabar langsung “dingin”. Tanpa voting, tanpa perlawanan Daniel Mutaqien melenggang mulus jadi Ketua DPD lewat aklamasi, Kamis (2/4/2026) malam.

Jalan Daniel kian lapang setelah Ahmad Hidayat angkat kaki dari bursa Ketua. Bukan drama, tapi manuver demi soliditas.

“Semua demi kebersamaan. Kang Ahmad mundur dan langsung dukung,” kata Daniel kepada JPNN.com, dikutip Jumat (3/4/2026).

Terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, Daniel tak mau basa-basi. Mesin partai diminta langsung panas. Targetnya jelas yaitu merapatkan barisan kader dari tingkat atas sampai bawah.

Langkah cepat pun disiapkan. Struktur kepengurusan baru dikebut. Waktu 30 hari jadi batas, kemudian pelantikan dan konsolidasi total ke daerah.

“Kami turun sampai ke kecamatan. Semua harus bergerak,” ujar Daniel.

Daniel menegaskan, perintah DPP Partai Golkar tak main-main, yaitu 2026 jadi tahun konsolidasi penuh. Daniel pun langsung injak gas.

Semuanya demi bidikan besar sudah di depan mata yaitu Pemilu 2029.