Idrus Marham: Musda Golkar Jabar Jadi Momentum Perkuat Komitmen untuk Rakyat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan komitmen penuh partainya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Idrus, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Barat yang digelar pada tanggal 1-3 April, di Hotel Trans Bandung, Kamis 2 April 2026.

"Dukungan Partai Golkar terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran secara politik sudah selesai. Secara organisatoris, itu adalah keputusan Munas," ujar Idrus mewakili Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Idrus menyebut, Golkar kini berada di garda terdepan dalam merumuskan sekaligus mengawal kebijakan strategis pemerintah, mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan UMKM dan penguatan koperasi.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut bertujuan menjadikan masyarakat, terutama di pedesaan dan kelompok kurang mampu, sebagai pelaku utama pembangunan.

"Dengan begitu, kesenjangan sosial bisa ditekan, disparitas kota-desa berkurang, dan lahir pelaku ekonomi baru," ujarnya.

Idrus juga mengingatkan seluruh kader Golkar agar aktif menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik, sekaligus meredam keresahan masyarakat, termasuk terkait isu-isu sensitif seperti BBM.

"Jangan sampai ada kepanikan di tengah masyarakat. Kader Golkar harus hadir sebagai penjelas sekaligus penenang," tandasnya.