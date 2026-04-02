Buka Musda Golkar Jabar, Ace Hasan Sampaikan Pesan Penting untuk Kader

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Musyawarah daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Jawa Barat berlangsung semarak di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Kamis (2/4/2026).

Acara dihadiri jajaran pengurus pusat, daerah, serta kader dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily, menegaskan capaian politik partainya di Jawa Barat merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader.

"Kemenangan ini bukan karena saya. Kemenangan ini adalah kerja keras seluruh kader Partai Golkar di Jawa Barat, dari tingkat desa hingga provinsi," kata Ace dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Ace, yang juga menjabat Gubernur Lemhannas RI, didampingi Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ. Iswara, dan Bendahara Umum Metty Triantika, menekankan bahwa dinamika menjelang pergantian kepemimpinan adalah hal wajar dalam organisasi politik.

Namun, proses tersebut harus dikelola dengan kedewasaan dan tanggung jawab bersama.

Baca Juga: Pesan Penting dari Pemerintah untuk Warga Pendatang di Kota Depok

Musda XI dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, serta jajaran pengurus pusat lainnya, termasuk Wihaji, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Puteri Komarudin, Hetifah Sjaifudian, dan Said Aldi Al Idrus.

Forum ini juga diikuti pimpinan partai politik di Jawa Barat, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Golkar, pengurus DPD Golkar Jabar periode 2022–2026, para kepala daerah dari Golkar, organisasi Hasta Karya, serta peserta dari seluruh DPD kabupaten/kota.