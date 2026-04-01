Didampingi Sang Istri, Ahmad Hidayat Daftar Jadi Bakal Calon Ketua Golkar Jabar

Didampingi Sang Istri, Ahmad Hidayat Daftar Jadi Bakal Calon Ketua Golkar Jabar

Rabu, 01 April 2026 – 22:36 WIB
Ahmad Hidayat saat menyerahkan berkas persyaratan calon ketua DPD Golkar Jabar, di Kantor DPD Golkar Jabar. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ahmad Hidayat resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Ahmad datang ke kantor DPD Golkar Jabar didampingi istri serta kader dari organisasi sayap, seperti Kosgoro, AMPG, dan AMPI.

Selanjutnya, Ahmad menyerahkan berkas persyaratan bakal calon Ketua DPD Golkar Jabar yang diterima oleh panitia Musda.

Ahmad menjelaskan, kedatangannya sederhana karena para pendukungnya dari DPD tingkat II, tengah melakukan konsolidasi internal menjelang pelaksanaan Musda.

“Kenapa saya didampingi ormas, karena memang rekan-rekan DPD pendukung kami sedang merapatkan diri di posko kami untuk bicara strategi-strategi yang insya Allah akan kami lakukan besok di pelaksanaan Musda,” ujar Ahmad Hidayat di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (1/4/2026) malam.

Ahmad pun mengaku sudah mengantongi dukungan mayoritas DPD II sebagai syarat pencalonan.

“Tadi saya daftar itu melampirkan dukungan dari 16 DPD tingkat II dan juga enam organisasi sayap yang didirikan dan mendirikan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, pengalamannya di legislatif Jawa Barat menjadi modal berarti jika terpilih nanti dalam Musda Golkar Jabar 2026.

