22 Dukungan Antar Daniel Muttaqien ke Panggung Musda Golkar Jabar 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Politisi asal Indramayu Daniel Mutaqien Syafiuddin resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

Daniel tiba di DPD Golkar Jabar bersama puluhan ketua DPD yang mendukungnya untuk maju sebagai pucuk pimpinan di partai berlambang pohon beringin itu.

Kedatangannya pun langsung disambut panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX Golkar Jawa Barat, dipimpin oleh Yomanius Untung.

Seusai mendaftar, Daniel mengungkap alasan utama yang membuat dirinya mantap mengikuti kontestasi pemilihan Ketua DPD Golkar Jabar. Salah satunya karena banyak dukungan dari DPD tingkat II serta perjalanan politiknya di Golkar Jabar.

Pada kepengurusan sebelumnya, Daniel menjabat sebagai ketua harian, mendampingi Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

"Pertama, dorongannya karena saya memang selama satu periode ini sudah terlibat di kepengurusan DPD Golkar Provinsi Jawa Barat dan ketika mendapatkan dukungan dari teman-teman DPD tingkat II, itu yang menambah keyakinan saya untuk untuk bisa mengikuti kontestasi pemilihan ketua di Partai Golkar Jabar," ujar Daniel di Kantor Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).

Daniel pun mengaku memiliki visi yang sama dengan para pendukungnya, untuk membawa Golkar menjadi partai pemenang dalam kontestasi elektoral di Jawa Barat.

"Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah ketika saya sampai saat ini, hadir di sini itu mendapatkan 22 dukungan, surat dukungan, kemudian dari organisasi-organisasi yang berafiliasi Partai Golkar lainnya," katanya.