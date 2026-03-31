Golkar Jabar Dipastikan Punya Ketua Baru, Ace Hasan Tak Maju di Musda XI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPD Partai Golkar Jawa Barat dipastikan akan memiliki ketua baru dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang digelar pada 1–3 April 2026 di Bandung.

Kepastian tersebut menyusul keputusan Ketua DPD Partai Golkar Jabar saat ini, Tubagus Ace Hasan Syadzily yang tidak akan kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan ketua.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, mengatakan keputusan itu diambil Ace Hasan karena mendapat penugasan strategis di tingkat pusat.

“Pak Ace Hasan saat ini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga diminta untuk lebih fokus di tingkat pusat,” ujar Iswara dalam konferensi pers di Bandung, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus membuka jalan bagi munculnya kepemimpinan baru di tubuh Golkar Jawa Barat.

Namun, Iswara mengakui sebagian besar kader di daerah masih menginginkan Ace Hasan melanjutkan kepemimpinan. Pasalnya, capaian elektoral partai meningkat dalam kontestasi politik lima tahunan di tingkat legislatif.

“Dukungan itu dilandasi hasil Pileg, di mana kursi DPR RI naik dari 14 menjadi 16, DPRD provinsi dari 17 menjadi 19, dan DPRD kabupaten/kota dari 194 menjadi 207 kursi,” jelasnya.

Sementara itu, Musda XI Golkar Jabar tetap akan berjalan sesuai jadwal yang telah disetujui DPP Partai Golkar, yakni pada 1–3 April 2026.