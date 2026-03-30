Musda Golkar Jabar Jadi Ajang Adu Kekuatan Ahmad Hidayat vs Daniel Mutaqien Syafiuddin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kondisi politik Partai Golkar Jawa Barat mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan digelar awal bulan April tahun 2026.

Dua nama dipastikan bakal bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD Golkar Jabar, yakni anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat. Pertarungan keduanya diprediksi berlangsung sengit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kubu Ahmad Hidayat mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas dari DPD tingkat kabupaten/kota. Dari total 27 DPD, sebanyak 19 diklaim sudah menyatakan dukungan.

Namun, peluang bagi Daniel Mutaqien untuk melakukan manuver dan menggalang dukungan tambahan masih terbuka lebar. Pasalnya, dinamika internal partai masih sangat cair.

Dua Gaya, Dua Kekuatan

Ahmad Hidayat dikenal sebagai kader murni yang tumbuh dari struktur internal partai di daerah. Selain duduk di DPRD Jabar, ia juga aktif di organisasi sayap partai.

Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, mulai dari Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar hingga Ketua DPD AMPI Jawa Barat.

Kekuatan utamanya terletak pada jaringan struktural dan kedekatannya dengan pengurus daerah.