Forum Akademisi IPB Serukan Penguatan Kedaulatan Bangsa dan Evaluasi Kebijakan Internasional

jabar.jpnn.com, BOGOR - Forum Akademisi IPB University menyampaikan sejumlah seruan kepada para pemangku kepentingan bangsa terkait dinamika geopolitik global, tantangan kedaulatan ekonomi, serta perkembangan kebijakan nasional dan internasional yang dinilai memerlukan perhatian serius.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Forum Akademisi IPB, Prof. Herry Purnomo, bersama Anggota Forum Akademisi IPB, Prof. Khaswar Syamsu, para akademisi menekankan pentingnya pengambilan keputusan nasional yang berlandaskan konstitusi, kajian ilmiah, serta kepentingan jangka panjang bangsa.

Forum Akademisi IPB menilai situasi global saat ini menuntut seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bersatu menjaga komitmen terhadap konstitusi, demokrasi, permusyawaratan, serta kepentingan nasional.

Para akademisi menyatakan bahwa dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan internasional, Indonesia perlu mengedepankan wawasan luas, kehati-hatian, serta dasar keilmuan yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Komitmen pada Konstitusi

Dalam seruan tersebut, Forum Akademisi IPB menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut mereka, kebijakan luar negeri yang tidak berpegang pada konstitusi berpotensi membuat arah diplomasi Indonesia terpengaruh dinamika geopolitik global.

Oleh karena itu, setiap hubungan bilateral, keputusan multilateral, serta komitmen internasional perlu diuji kesesuaiannya dengan konstitusi sebagai pedoman utama diplomasi Indonesia.