6 Tahun Berjalan, Foodbank PKB Jabar Jadi Katalisator UMKM Naik Kelas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat terus berkomitmen untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Salah satunya di bidang ekonomi, melalui program Foodbank yang ditunjukkan bagi pelaku UMKM.

PKB Jawa Barat tidak mau sekadar memborong dagangan untuk bakti sosial. Kini, ratusan pemilik warung di Kota Bandung masuk asosiasi dan koperasi guna meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasar.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengatakan, pihaknya merintis program Food Bank ini sejak dua pekan lalu dan ini memasuki fase pelembagaan.

Langkah pelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat daya tawar pelaku UMKM kuliner yang selama ini bergerak sendiri-sendiri.

"Alhamdulillah, program Food Bank kini masuk level pelembagaan. Para pemilik warung setuju mendirikan asosiasi dan koperasi. Sekarang mereka bisa saling kenal dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas produk," kata Huda di Kota Bandung, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Huda menyebut, dalam wadah itu tim Foodbank Jawa Barat sudah menyiapkan serangkaian program pendampingan.

Satu di antaranya yaitu, rencana mendatangkan tenaga profesional untuk memberikan pelatihan kepada para pemilik warung.

"Kami akan adakan coaching dengan mendatangkan chef. Tujuannya agar mereka belajar meningkatkan higienitas, rasa masakan, hingga perbaikan kemasan. Jadi produk mereka makin berkualitas," ujarnya.