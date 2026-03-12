JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik MQ Iswara Dukung Bahlil Lahadalia Soal Beasiswa LPDP untuk Santri

MQ Iswara Dukung Bahlil Lahadalia Soal Beasiswa LPDP untuk Santri

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:08 WIB
MQ Iswara Dukung Bahlil Lahadalia Soal Beasiswa LPDP untuk Santri - JPNN.com Jabar
Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mendukung penuh langkah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mendorong agar program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan porsi lebih besar bagi kalangan santri di pesantren.

Menurut Iswara, gagasan tersebut sangat relevan, khususnya bagi Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

"Jawa Barat memiliki ribuan pesantren dengan jumlah santri yang sangat besar. Program afirmasi beasiswa LPDP bagi santri menjadi langkah penting agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat global," kata Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/3/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan data Kementerian Agama, Jawa Barat tercatat memiliki lebih dari 12.977 ribu pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai sekitar 376.791. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu pusat pendidikan pesantren terbesar di Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Jabar itu juga menilai, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang memberi akses lebih luas bagi para santri, termasuk melalui jalur beasiswa LPDP.

"Santri tidak boleh dipandang sebelah mata. Banyak di antara mereka memiliki kapasitas akademik yang kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional jika diberi kesempatan," ujarnya.

Baca Juga:

Ia menambahkan, afirmasi beasiswa bagi santri juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa.

Menurut Iswara, sejak masa penjajahan, kalangan santri dan pesantren telah menjadi garda terdepan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mendukung usulan Bahlil Lahadalia soal program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk santri
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   mq iswara sekretaris dpd partai golkar jabar wakil ketua dprd jabar lpdp santri beasiswa santri partai golkar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU