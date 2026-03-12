MQ Iswara Dukung Bahlil Lahadalia Soal Beasiswa LPDP untuk Santri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mendukung penuh langkah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mendorong agar program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan porsi lebih besar bagi kalangan santri di pesantren.

Menurut Iswara, gagasan tersebut sangat relevan, khususnya bagi Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

"Jawa Barat memiliki ribuan pesantren dengan jumlah santri yang sangat besar. Program afirmasi beasiswa LPDP bagi santri menjadi langkah penting agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat global," kata Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/3/2026).

Berdasarkan data Kementerian Agama, Jawa Barat tercatat memiliki lebih dari 12.977 ribu pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai sekitar 376.791. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu pusat pendidikan pesantren terbesar di Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Jabar itu juga menilai, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang memberi akses lebih luas bagi para santri, termasuk melalui jalur beasiswa LPDP.

"Santri tidak boleh dipandang sebelah mata. Banyak di antara mereka memiliki kapasitas akademik yang kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional jika diberi kesempatan," ujarnya.

Ia menambahkan, afirmasi beasiswa bagi santri juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa.

Menurut Iswara, sejak masa penjajahan, kalangan santri dan pesantren telah menjadi garda terdepan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.