Ada Konflik Timur Tengah, Pemerintah Imbau Warga Tunda Keberangkatan Umrah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan ibadah umrah menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mengimbau penundaan keberangkatan umrah hingga kondisi keamanan di kawasan tersebut dinilai lebih stabil.

Hal itu disampaikan Dahnil seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).

“Memang sementara ini, terkait dengan keberangkatan umrah, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan karena eskalasi konflik. Kami tidak tahu perkembangannya seperti apa,” ujar Dahnil.

Menurut dia, imbauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah yang masih fluktuatif.

Dahnil menjelaskan, kebijakan tersebut juga merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut.

“Orientasi negara tentu adalah keselamatan warga negara karena kita tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah akan berkembang seperti apa,” katanya.