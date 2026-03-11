Pemerintah Siapkan Skenario Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Penyelenggaraan Haji

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Langkah tersebut difokuskan pada upaya memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah menyiapkan berbagai kemungkinan apabila situasi keamanan di kawasan tersebut mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan Dahnil seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” ujar Dahnil.

Menurut dia, salah satu skenario yang disiapkan pemerintah adalah penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi apabila jalur penerbangan yang biasa digunakan dinilai tidak aman akibat kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Perubahan rute tersebut akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan dan sejumlah negara yang dilintasi pesawat.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penggunaan jalur alternatif, seperti melalui wilayah selatan atau kawasan Afrika.