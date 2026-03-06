Menu MBG Ramadan Menuai Protes, Sufmi Dasco Pastikan DPR Mengawasi

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 10:10 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat ditemui di Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) ihwal pelaksanaan Makan Bergizi Nasional (MBG) di bulan Ramadan. 

Pemberian MBG di bulan Ramadan ini sempat ramai di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, dikarenakan diprotes orang tua siswa.

Mereka protes, karena ditemukan adanya belatung di salah satu menu MBG di wilayah Kabupaten Bandung.

Kemudian, menu MBG lainnya pun tidak layak, seperti kue bolu dan jeruk, ada juga yang isinya hanya setengah porsi kentang rebus dan buah manggis.

Dasco pun turut memberikan respons atas kondisi MBG di wilayah Bandung Raya tersebut. 

Dia mengatakan, beberapa daerah lain juga ada keluhan soal menu Ramadan ini, sehingga hal itu nantinya akan menjadi masukan komisi terkait. 

"Kalau nanya MBG saya kan di legislatif. Tapi masukan ini juga kemudian sudah disampaikan oleh Komisi Teknis kepada pihak MBG untuk mengadakan perbaikan dan evaluasi-evaluasi," kata Dasco saat ditemui di Bandung, dikutip Jumat (6/3/2026).

Dasco memastikan, komisi terkait di DPR terus melakukan pengawasan bagiamana program MBG ini berjalan selama Ramadan.

