Soal Stok BBM Nasional 20 Hari, Sufmi Dasco Minta Masyarakat Tetap Tenang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian berlebih bahan bakar minyak atau BBM.

Hal ini disampaikan Dasco menyusul adanya antrean panjang di SPBU di beberapa daerah, seusai beredarnya isu stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang hanya cukup untuk 20 hari.

Menipisnya stok BBM dikarenakan terhambatnya kapal tangki yang mengangkut minyak bumi, sebab ketegangan di Timur Tengah. Selat Hormuz yang jadi jalur utama, untuk sementara waktu ditutup dikarenakan pecahnya perang yang melibatkan negara Amerika Serikat - Israel dengan Iran.

Dasco mengatakan, pembahasan mengenai geopolitik dan hal-hal krusial lainnya sudah dibahas melalui pertemuan terbatas yang dihadiri dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya.

"Kemarin itu, terutama kami bicara situasi geopolitik, tapi kemudian juga yang ada dampaknya terhadap dalam negeri, kemudian kami juga mengevaluasi tentang kebutuhan-kebutuhan rakyat dalam menghadapi puasa dan lebaran," kata Dasco di Kota Bandung, Kamis (5/3/2026).

Menurut Dasco, salah satu pembahasan ialah stok BBM yang menurut pemerintah hanya tersisa untuk 20 hari.

Pemerintah pun sudah punya skenario untuk menanggulangi permasalahan jika hal itu benar terjadi.

"Kemarin memang kami bahas juga yang namanya persediaan minyak, tapi juga kemudian kami bicara mitigasi bagaimana ketika minyak yang dari sumber sekarang kami ambil itu terjadi kesulitan," ujarnya.