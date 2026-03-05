Dasco Pastikan Pemerintah Punya Solusi Soal Stok BBM Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia.

Hal ini disampaikan Dasco seusai menghadiri acara seminar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, DPR RI sudah membahas mengenai mitigasi dari stok BBM bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri terkait.

Pembahasan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Dalam rapat terbatas, ada beberapa gagasan yang disampaikan dan akan disampaikan dalam waktu dekat kepada publik.

"Kemarin memang kami bahas juga yang namanya persediaan minyak tapi juga kemudian kami bicara mitigasi bagaimana ketika minyak yang dari sumber sekarang kami ambil itu terjadi kesulitan," kata Dasco.

Dasco memastikan, pemerintah segera menyampaikan hasil pembahasannya kepada publik.

"Mitigasinya bagaimana, nah itu sudah ada tapi bagus memang menurut saya. Bukan saya yang mengungkapkan di sini, nanti dari pemerintah yang menyampaikan demikian," jelasnya.