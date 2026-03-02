Try Sutrisno Wafat di RSPAD Jakarta, Indonesia Berduka atas Kepergian Wapres Ke-6 RI

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Jakarta.

Kabar duka tersebut pertama kali disampaikan oleh pihak keluarga melalui pesan yang beredar kepada sejumlah kalangan.

Informasi itu juga disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan kemudian dibenarkan oleh beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dalam pesan yang beredar atas nama keluarga, disebutkan bahwa jenazah almarhum akan dimandikan di RSPAD sebelum dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

“Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Kami mohon doa dari Bapak/Ibu sekalian agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” demikian petikan pesan dari pihak keluarga.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia turut membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.

“Benar. Kita berdukacita sangat mendalam,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, pemerintah telah menginstruksikan RSPAD Jakarta, Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan perhatian terbaik kepada almarhum, termasuk dalam proses pemulasaraan jenazah dan persiapan pemakaman yang akan dilaksanakan dengan upacara militer.