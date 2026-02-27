Setelah 20 Tahun, Insentif Guru Honorer Akhirnya Naik Jadi Rp400 Ribu

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa insentif bagi guru honorer untuk pertama kalinya mengalami kenaikan dalam 20 tahun terakhir pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Teddy, insentif guru honorer yang telah berlaku sejak 2005 tidak pernah mengalami penyesuaian hingga 2025.

Pada masa pemerintahan saat ini, insentif tersebut dinaikkan menjadi Rp400 ribu.

“Pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy.

Ia menjelaskan bahwa insentif tersebut merupakan tambahan di luar kewenangan penggajian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui tambahan insentif guna membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Selain kenaikan insentif, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Kebijakan lain yang dinilai signifikan adalah perubahan mekanisme penyaluran tunjangan.