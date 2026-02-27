Setahun Menjabat Bupati Bogor, Harta Kekayaan Rudy Susmanto Naik Rp3,2 Miliar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Harta kekayaan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp3,2 miliar dalam kurun waktu satu tahun menjabat.

Data tersebut merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data LHKPN, sebelum menjabat sebagai Bupati Bogor, total kekayaan Rudy Susmanto tercatat sebesar Rp9,3 miliar.

Setelah satu tahun menjabat, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp12,6 miliar.

Kenaikan harta kekayaan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pemerintah daerah tengah menggalakkan efisiensi dan penghematan anggaran.

Managing Director Sembilan Bintang, Rd. Anggi Triana Ismail mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai bentuk transparansi dan upaya pencegahan korupsi.

Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Secara hukum, peningkatan harta kekayaan pejabat publik tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.