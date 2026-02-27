JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Setahun Menjabat Bupati Bogor, Harta Kekayaan Rudy Susmanto Naik Rp3,2 Miliar

Setahun Menjabat Bupati Bogor, Harta Kekayaan Rudy Susmanto Naik Rp3,2 Miliar

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:30 WIB
Setahun Menjabat Bupati Bogor, Harta Kekayaan Rudy Susmanto Naik Rp3,2 Miliar - JPNN.com Jabar
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Harta kekayaan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp3,2 miliar dalam kurun waktu satu tahun menjabat.

Data tersebut merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data LHKPN, sebelum menjabat sebagai Bupati Bogor, total kekayaan Rudy Susmanto tercatat sebesar Rp9,3 miliar.

Baca Juga:

Setelah satu tahun menjabat, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp12,6 miliar.

Kenaikan harta kekayaan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat pemerintah daerah tengah menggalakkan efisiensi dan penghematan anggaran.

Managing Director Sembilan Bintang, Rd. Anggi Triana Ismail mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai bentuk transparansi dan upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga:

Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Secara hukum, peningkatan harta kekayaan pejabat publik tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Harta kekayaan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp3,2 miliar dalam kurun waktu satu tahun menjabat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   rudy susmanto bupati bogor lhkpn kpk lhkpn harta kekayaan Bupati Bogor kabupaten bogor lhkpn rudy susmanto harta kekayaan rudy susmanto pemkab bogor kpk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU