Presiden Prabowo Disambut Jet Tempur F-16 Yordania, Bahas Kerja Sama Strategis dan Isu Gaza

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kanan) tiba di Pangkalan Udara Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Kota Amman, Yordania, disambut oleh Putra Mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah al-Hashimi (kiri), Selasa (24/2/2026). Presiden Prabowo kembali melawat ke Kota Amman untuk bertemu Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, pada Rabu (25/2/2026). ANTARA/Angelina/gtm

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania sebelum mendarat di Amman, Selasa (24/2) pukul 20.00 waktu setempat.

Penyambutan tersebut dinilai sebagai simbol persahabatan dan penghormatan tinggi antarkedua negara.

Berdasarkan keterangan Tim Media Presiden di Jakarta, Rabu (25/2/2026), pesawat yang membawa Presiden Prabowo dikawal hingga memasuki wilayah udara Yordania sebelum mendarat di Bandara Militer Marka, Amman.

Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah, Al Hussein bin Abdullah II, serta pasukan kehormatan.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Ade Padmo Sarwono dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin.

Prosesi penyambutan berlangsung hangat dan khidmat. Pemerintah menilai momen tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dan Yordania untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang, antara lain pendidikan, pertahanan, pertanian, serta isu-isu kawasan Timur Tengah.

Dalam kunjungan kerja resmi kenegaraan ini, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari bandara, Presiden langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Amman.

