14 Kandidat Ketua Umum PBNU Versi Institut Nahdliyin Nusantara

jabar.jpnn.com, BOGOR - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang dinilai berpeluang menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Peneliti Insantara, Wildan Efendy, menyampaikan bahwa penentuan nama-nama tersebut didasarkan pada tiga aspek utama, yakni tingkat popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga Nahdlatul Ulama (NU).

“Penentuan kandidat dilakukan berdasarkan popularitas, rekam jejak, serta wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU,” ujar Wildan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 14 nama yang terbagi dalam empat klaster.

Dua di antaranya merupakan petahana dan tokoh nasional, yakni Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Adapun pembagian klaster kandidat sebagai berikut:

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Gercep Tangani Kenaikan Harga Bahan Pokok Saat Ramadan

Klaster internal PBNU:

Yahya Cholil Staquf