Kemendagri Minta Pemda Gercep Tangani Kenaikan Harga Bahan Pokok Saat Ramadan

Kamis, 19 Februari 2026 – 21:00 WIB

Ilustrasi kebutuhan bahan pokok, salah satunya bumbu dapur, seperti cabai, bawang dan tomat. Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga bahan pokok di wilayah masing-masing.

Tomsi menegaskan, setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, harus segera ditindaklanjuti secara serius.

Menurutnya, kenaikan kecil yang diabaikan berpotensi menjadi lonjakan signifikan apabila tidak direspons dengan pengawasan yang memadai.

“Begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi, segera dalami, kenapa naik,” kata Tomsi.

Ia menekankan bahwa pengawasan harga bahan pokok merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah mulai terlihatnya gejolak harga saat Ramadan.

“Baru masuk ramadan, harga sudah naik. Nah ini yang merupakan tantangan kita semua,” ujarnya.

Tomsi juga menyoroti anomali harga yang terjadi di sejumlah daerah produsen komoditas.


