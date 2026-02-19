Prabowo dan AS Capai Kesepakatan Solid, Perjanjian Tarif Resiprokal Segera Ditandatangani

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang solid setelah melalui proses negosiasi intensif selama beberapa bulan terakhir.

Kesepakatan tersebut dicapai menjelang penandatanganan perjanjian tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis waktu setempat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri santap malam gala bisnis berbuka puasa di Washington DC, Rabu malam (18/2) waktu setempat.

Baca Juga: DPRD Jabar Berikan Catatan Khusus Respons Tingginya Tingkat Kepuasan Publik Dedi Mulyadi

Dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2), ia menegaskan bahwa kehadirannya di Amerika Serikat untuk menyelesaikan perjanjian dagang yang dinilai penting dan strategis bagi kedua negara.

“Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Prabowo.

Ia berharap perjanjian perdagangan tersebut dapat menjadi pendorong utama penguatan kemitraan dan kerja sama ekonomi Indonesia–AS secara berkelanjutan.

Selain ART, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menandatangani sejumlah perjanjian penting lainnya, baik di tingkat antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan.

“Perjanjian itu di antaranya adalah perjanjian implementasi sebagai tindak lanjut dari poin-poin utama yang telah disepakati antara Indonesia dan AS mengenai keseimbangan perdagangan antara kedua negara,” katanya.