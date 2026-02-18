DPRD Jabar Berikan Catatan Khusus Respons Tingginya Tingkat Kepuasan Publik Dedi Mulyadi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selama satu tahun memimpin mencapai 95,5%.

Data tersebut merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari 8 Februari 2026 dimana angka ini terdiri dari 35,8 % responden yang menyatakan sangat puas dan 59,7 % cukup puas.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono berharap hasil tersebut dapat menjadi landasan untuk Pemerintah Provinsi dalam hal memenuhi persoalan mendasar yang harus dibereskan, terutama kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga: Ibunda Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Meninggal Dunia di Bogor

“Secara umum ada nilai positif dari masyarakat terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, 95 persen lebih. Alhamdulillah. Karena pemerintahan daerah itu kan terdiri dari gubernur dan DPR sebagai satu kesatuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ono di Kota Bandung, dikutip Rabu (17/2/2026).

Ono menuturkan, tingkat kepuasan publik tinggi tidak serta merta menghapuskan persoalan yang belum terselesaikan di Jawa Barat.

Menurutnya, ada permasalahan ekonomi yang belum tuntas di Jawa Barat.

“Memang jujur kita akui Jawa Barat ini masih banyak problem yang belum terselesaikan, terutama terkait dengan perekonomian,” kata Ono.

Ono menjelaskan, DPRD bersama gubernur telah menyepakati prioritas pembangunan sejak tahun pertama masa jabatan hingga 2030. Tahun 2025 difokuskan pada penyelesaian infrastruktur kewenangan provinsi seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), dan infrastruktur pendidikan.