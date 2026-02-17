Pengamat: Efek Tagline 'Bapak Aing' Dongkrak Popularitas Dedi Mulyadi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengamat Politik Firman Manan menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan indikator kepuasan warga Jawa Barat terhadap Gubernur Dedi Mulyadi, mendapat respons yang positif.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari - 8 Februari 2026, menggunakan metode multistage random sampling terhadap 800 responden, dengan margin of error sebesar 3,5 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Tercatat 35,8 persen responden menyatakan sangat puas, 59,7 persen cukup puas. Jika dibandingkan dengan survei pada Mei 2025, tingkat kepuasan sangat puas saat itu berada di angka 41,1 persen dan cukup puas 53,6 persen.

Respon kurang puas tercatat 4,1 persen, sedangkan 1,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Firman mengatakan, tingginya respons publik itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Sebab, menurutnya, kerja-kerja politik Dedi Mulyadi sudah dilakukan sejak lama, jauh sebelum menjabat sebagai Gubernur Jabar. Dedi juga dinilainya sudah sangat paham peta politik Jabar.

"KDM politisi yang paham path akan kemana dia. Dia sudah menjadi anggota DPRD, lanjut bupati, dan dia juga sudah mau jadi gubernur pada saat 2007. Tapi itu gagal kan. Jadi sebelum Pilgub 2024 dia sudah melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik, sudah dilakukan secara lima tahun ke belakang," kata Firman. dikutip Selasa (17/2/2026).

Firman pun tidak heran jika tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan jomplang, kalah jauh dibandingkan Dedi.