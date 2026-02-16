Tingkat Kepuasan Publik Sentuh Angka 95 Persen, Gubernur Dedi Mulyadi Pilih Membumi

JPNN.com

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Diskominfo Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis laporan terbarunya soal tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen selama satu tahun memimpin

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 800 responden. Dengan asumsi simple random sampling.

Jumlah sampel tersebut memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebesar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam paparan hasil survei, sebanyak 35,8 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Dedi. Sebanyak 59,7 persen menyebut cukup puas.

Adapun responden yang merasa kurang puas tercatat 4,0 persen. Tidak ada responden yang menyatakan tidak puas sama sekali.

Sementara itu, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Jika dibandingkan dengan survei pada Mei 2025, tingkat kepuasan sangat puas saat itu berada di angka 41,1 persen dan cukup puas 53,6 persen.

