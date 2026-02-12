Dian Fahrud Jaman Serahkan Beasiswa PIP untuk Puluhan Siswa di Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, menyerahkan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SMP Negeri 7 Karawang Barat, Rabu (12/2/2026).

Beasiswa PIP ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah.

Selain beasiswa, Dian juga turut memberikan bantuan 58 paket buku tulis kepada para siswa sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.

Dian mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Program Indonesia Pintar ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para siswa untuk menunjang kebutuhan sekolah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus kita jaga bersama,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Politisi partai NasDem ini juga berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi pemicu para siswa untuk semangat belajar dalam upaya menggapai cita-cita.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa mendorong anak-anak untuk terus belajar, disiplin, dan berprestasi demi masa depan yang lebih baik,” kata Dian.

Lebih lanjut, Dian mengingatkan para siswa akan bahayanya kenakalan remaja saat ini.