JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik 245 Pejabat Pemkot Bogor Dirombak Menjelang Setahun Kepemimpinan Dedie-Jenal

245 Pejabat Pemkot Bogor Dirombak Menjelang Setahun Kepemimpinan Dedie-Jenal

Rabu, 11 Februari 2026 – 22:00 WIB
245 Pejabat Pemkot Bogor Dirombak Menjelang Setahun Kepemimpinan Dedie-Jenal - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat melantik pejabat pemerintah dalam agenda rotasi dan promosi terhadap 245 pejabat di lingkungan Pemkot Bogor. Foto: Humas

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan rotasi dan promosi terhadap 245 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Rabu (11/2/2026).

Kebijakan tersebut dilakukan menjelang satu tahun masa kepemimpinan keduanya.

Pelantikan yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor itu meliputi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, kepala sekolah, serta kepala puskesmas.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pejabat pada jabatan sebelumnya serta mengucapkan selamat kepada mereka yang mendapatkan amanah baru.

Ia menjelaskan bahwa perubahan jabatan tersebut merupakan bagian dari tour of duty atau penyegaran organisasi, mengingat sejumlah pejabat telah menduduki posisi yang sama selama tiga hingga lebih dari lima tahun.

“Sehingga ini menjadi bagian kita untuk menyehatkan organisasi, kemudian menguatkan komitmen dalam rangka memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat Kota Bogor,” ujar Dedie.

Baca Juga:

Pada kesempatan itu, Dedie juga menyampaikan sejumlah arahan yang disebutnya sebagai tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi sebelumnya.

Arahan tersebut antara lain terkait upaya menjaga lingkungan dan kebersihan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan rotasi dan promosi terhadap 245 pejabat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Rotasi pejabat Kota Bogor dedie a rachim jenal mutaqin pemkot bogor promosi jabatan presiden prabowo subianto kota bogor rotasi jabatan mutasi jabatan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU