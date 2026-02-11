245 Pejabat Pemkot Bogor Dirombak Menjelang Setahun Kepemimpinan Dedie-Jenal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan rotasi dan promosi terhadap 245 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Rabu (11/2/2026).

Kebijakan tersebut dilakukan menjelang satu tahun masa kepemimpinan keduanya.

Pelantikan yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor itu meliputi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, kepala sekolah, serta kepala puskesmas.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pejabat pada jabatan sebelumnya serta mengucapkan selamat kepada mereka yang mendapatkan amanah baru.

Ia menjelaskan bahwa perubahan jabatan tersebut merupakan bagian dari tour of duty atau penyegaran organisasi, mengingat sejumlah pejabat telah menduduki posisi yang sama selama tiga hingga lebih dari lima tahun.

“Sehingga ini menjadi bagian kita untuk menyehatkan organisasi, kemudian menguatkan komitmen dalam rangka memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat Kota Bogor,” ujar Dedie.

Pada kesempatan itu, Dedie juga menyampaikan sejumlah arahan yang disebutnya sebagai tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi sebelumnya.

Arahan tersebut antara lain terkait upaya menjaga lingkungan dan kebersihan.