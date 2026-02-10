PKS Belum Bahas Dukungan Pilpres 2029, Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyatakan partainya belum membahas sikap politik terkait dukungan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029.

Hingga saat ini, PKS masih berkomitmen mendukung penuh keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatan pada 2029.

Kholid menjelaskan, keputusan terkait dukungan Pilpres 2029 berada dalam kewenangan Majelis Syuro PKS.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, kata dia, akan mengikuti hasil musyawarah yang diputuskan oleh Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai.

“Mengenai Pilpres 2029, di PKS belum ada pembahasan. DPP PKS tentu akan mengikuti keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro,” ujar Kholid, Selasa (10/2).

Ia menambahkan, PKS menghormati sikap sejumlah partai politik lain yang telah lebih dahulu menyatakan dukungan terhadap pencalonan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Menurutnya, setiap partai memiliki mekanisme internal masing-masing dalam menentukan arah politik.

“Kami juga memiliki proses di internal. Karena itu, PKS akan melakukan syuro melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syuro,” katanya.