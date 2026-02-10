PSI Serahkan Penentuan Cawapres Pilpres 2029 kepada Prabowo Subianto

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menegaskan penentuan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi koalisi pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli merespons wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang mengusung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

“Kalau sudah sukses, soal cawapres 2029 kami serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi ,” ujar Raja Juli, Selasa (10/2).

Menteri Kehutanan itu menilai pembahasan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu dini.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo Subianto merupakan figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya pada kontestasi politik mendatang.

Menurut Raja Juli, penentuan cawapres sebaiknya mempertimbangkan aspek kenyamanan kerja serta tingkat penerimaan masyarakat.

“Biar pemimpin tertinggi, bos kami, yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi langkah PAN yang mulai membuka opsi calon wakil presiden, Raja Juli menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam politik koalisi. Ia menegaskan setiap partai memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi politiknya.