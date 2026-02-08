DPW PKB Jawa Barat Resmi Dikukuhkan, Tancap Gas Siapkan Strategi Menuju Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat resmi dikukuhkan dan langsung bergerak cepat mempersiapkan agenda politik menuju Pemilu 2029.

Persiapan tersebut menjadi fokus utama kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Syaiful Huda.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan bahwa Pemilu 2029 sudah menjadi agenda politik yang mulai dipersiapkan sejak dini.

Menurutnya, kepengurusan yang baru telah menyusun sejumlah strategi pemenangan, meskipun tidak seluruhnya dapat disampaikan kepada publik.

“Secara prinsip kami on the way 2029. Kami sudah menyiapkan semuanya, tetapi untuk hal-hal yang bersifat strategis tentu tidak bisa diungkap ke publik. Wilayah taktisnya kami OTW 2029,” ujar Huda, Minggu (8/2).

Namun demikian, Huda menegaskan bahwa kerja politik elektoral tidak cukup hanya berorientasi pada kompetisi lima tahunan.

Ia menilai kehadiran partai dalam melayani dan mendampingi masyarakat jauh lebih penting agar keberadaan partai politik benar-benar dirasakan manfaatnya.

Hal tersebut, lanjut Huda, menjadi bahan evaluasi PKB Jawa Barat dalam menjalankan kerja-kerja politik ke depan.