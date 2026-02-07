Ketua DPRD Cianjur Turun Langsung Temui Korban Longsor di Campakawarna

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika, mengunjungi warga terdampak bencana longsor di Desa Campakawarna, wilayah Cianjur Selatan, pada Jumat (6/2/2026).

Kehadiran Metty ini untuk meninjau kondisi sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan di tengah upaya penanganan yang masih berlangsung.

Dalam kunjungan tersebut, Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu didampingi relawan dan tim sosial 'Teh Metty Peduli'.

Mereka menyalurkan berbagai bantuan berupa paket sembako, uang tunai, serta kebutuhan darurat lain yang dibutuhkan warga di lokasi terdampak.

Metty mengatakan kehadiran langsung di tengah warga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial, terutama saat masyarakat menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.

"Yang paling penting saat ini adalah memastikan warga tetap kuat, saling membantu, dan tetap waspada. Kondisi iklim belakangan ini memang menuntut kesiapsiagaan semua pihak," kata Metty, dalam keterangannya, Sabtu (7/2).

Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada musim hujan yang berpotensi memicu longsor maupun pergerakan tanah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang rawan.

Terkait penanganan jangka panjang, Metty menyatakan mendukung langkah relokasi warga terdampak yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sebagai upaya mengurangi risiko bencana berulang.