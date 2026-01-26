Golkar Jabar Serahkan Bantuan Logistik bagi Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat menyerahkan bantuan logistik kebencanaan kepada warga terdampak bencana tanah longsor di Kampung Cikuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (25/1/2026).

Penyerahan bantuan dipimpin langsung Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jabar, Metty Triantika, didampingi Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Rahmat Sulaeman, Wakil Ketua Bidang Kebencanaan, Neneng Cucu Sadiah, serta jajaran pengurus lainnya.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, menyatakan, kehadiran Golkar Jabar di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

"DPD Golkar Jabar sengaja datang langsung untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Golkar Jabar ingin berdiri bersama masyarakat, tidak hanya dalam situasi politik, tetapi juga saat rakyat menghadapi musibah," kata Ace dalam keterangannya, dikutip Senin (26/1/2026).

Ace yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menegaskan, bantuan yang disalurkan difokuskan pada kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan perempuan.

Menurutnya, solidaritas lintas elemen menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan bermartabat.

Secara umum, bantuan logistik yang diserahkan meliputi kebutuhan pangan, perlengkapan bayi dan anak, kebutuhan kebersihan, serta sandang.

Jenis bantuan tersebut antara lain air mineral kemasan, mi instan, susu bayi dan balita, makanan pendamping ASI, popok dan pembalut, tisu basah dan kering, sabun mandi dan sabun cuci, handuk, pakaian dalam dewasa dan anak, minyak telon, kayu putih, sikat gigi, odol, hingga makanan ringan dan kue kering.