DPP Partai Demokrat Serahkan Uang Rp20 Juta dan Bantuan untuk Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan bantuan korban bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (25/1/2026).

Herman itu, pihaknya menyerahkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan para pengungsi, seperti beras dan ada juga uang senilai Rp20 juta.

"Kami serahkan bantuan darurat berupa uang senilai Rp20 juta dan beras sebanyak 500 Kg sebagai bentuk empati dan kepedulian Partai Demokrat. Selain ini kami upayakan bantuan lainnya juga semoga bisa bermanfaat," kata Herman dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin disaksikan perangkat daerah setempat. Selain itu Herman beserta rombongan juga menyapa para korban dan warga sekitar yang mengungsi di GOR Desa Pasirlangu. Kemudian anggota Komisi VI DPR RI tersebut langsung meninjau lokasi bencana longsor di RT 05, RW 11 Dusun Pasir Kuning.

Herman mengatakan, pihaknya telah Berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendatangkan sarana alat berat guna mempercepat proses evaluasi korban.

"Kami terus berupaya berikan dukungan moril maupun material sesuai kemampuan Kami guna membantu masa tanggap darurat," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto memerintahkan kepada seluruh kader untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dan warga sekitar lokasi bencana.

Kebutuhan mendesak yang diperlukan menurutnya adalah bahan makanan, obat-obatan, pakaian layak, selimut, dan jamban darurat. Sambil proses evakuasi berlangsung, menurutnya para pengungsi harus dijaga kesehatannya.