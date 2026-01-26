Resmikan Kantor MWC NU di Bandung, Wakil Ketua DPR RI Kang Cucun Puji Soliditas Nahdliyin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.

Peresmian ini menjadi simbol kemajuan tata kelola organisasi serta kuatnya semangat gotong royong warga di tingkat akar rumput.

?Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Kang Cucun ini merasa bangga dan mengapresiasi atas kemandirian jamaah dalam membangun pusat pergerakan dakwah tersebut.

Menurutnya, berdirinya kantor MWC NU ini merupakan buah dari kekompakan masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang tetap terjaga.

?"Saya hari ini bisa ikut berbahagia dalam rangka peresmian kantor MWC NU ini. Ini adalah hasil nyata dari upaya kekompakan masyarakat yang masih tumbuh kembang melalui gotong royong. Khidmah NU-nya sangat luar biasa, ini yang harus terus dipertahankan," ujar Cucun dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (26/1/2025).

?Acara peresmian berlangsung khidmat dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor.

Cucun menuturkan, kehadiran pimpinan daerah menegaskan sinergi yang kuat antara ulama, pemerintah, dan legislatif dalam membangun karakter masyarakat.

?Dari jajaran struktural NU, hadir pula Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Bandung, KH Haedar Mustofa Kamal, serta jajarannya.