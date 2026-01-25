JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 08:30 WIB
NasDem Kota Bogor Targetkan 8 Kursi DPRD pada Pemilu 2029, Perkuat Struktur hingga Basis TPS - JPNN.com Jabar
Ketua DPD Partai NasDem Kota Bogor, Benninu Argoebie saat melantik kepengurusan partai di tingkat kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bogor menatap Pemilu 2029 dengan target perolehan 6 hingga 8 kursi DPRD Kota Bogor.

Untuk mencapai target tersebut, NasDem Kota Bogor memulai langkah strategis dengan memperkuat infrastruktur kepengurusan partai di tingkat kecamatan melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Pengurus DPC Partai NasDem Kota Bogor resmi dilantik oleh Ketua DPD NasDem Kota Bogor, Benninu Argoebie, dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Mamat Rachmat, serta sejumlah anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem.

Pelantikan tersebut berlangsung di ARC Hotel, Kota Bogor, pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menekankan pentingnya pembangunan struktur partai yang solid hingga ke tingkat paling bawah.

Ia menginstruksikan jajaran DPD dan DPC untuk segera membentuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat kelurahan dengan basis Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami berharap mereka mampu membangun kepengurusan yang berbasis TPS. Hal ini untuk memudahkan Partai NasDem ke depan terkait persoalan saksi, baik saat pemilu maupun pilkada,” ujar Saan kepada wartawan.

Saan juga memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada seluruh DPD di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, untuk memastikan seluruh infrastruktur partai di tingkat kelurahan telah terbentuk secara menyeluruh.

