Saan Mustopa Serahkan Bantuan PIP untuk Ratusan Penerima Manfaat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Rasa syukur dirasakan Nurjaya (49) warga Gempol Girang, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawangan, setelah anaknya kembali menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Nurjaya mengaku, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, seperti tas, sepatu, seragam, hingga buku pelajaran.

“Alhamdulillah, setiap dapat bantuan ini bisa digunakan untuk membeli tas, sepatu, baju, dan buku sekolah,” ucap Nurjaya, seusai penyerahan bantuan PIP oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, di SMP Negeri 3 Karawang, dikutip Jumat (16/1/2026).

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas ini mengaku, penghasilannya tak menentu.

Bahkan, dia hanya mengandalkan pekerjaan serabutan sebagai tukang ketika ada yang membutuhkan jasanya.

Meski di tengah keterbatasan ekonomi, namun dirinya tetap berupaya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.

“Walaupun belum sepenuhnya cukup, tapi kami tetap bersyukur. Bantuan ini sangat berarti,” ujarnya.

Anaknya tersebut, merupakan anak kedua yang saat ini duduk di kelas IX SMP Negeri 6 Karawang.