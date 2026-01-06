Retret Kabinet di Hambalang Jadi Sarana Evaluasi dan Penajaman Kebijakan 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026).

Retret tersebut disebut sebagai bagian dari upaya konsolidasi internal dan penajaman arah kebijakan pemerintah di awal tahun 2026.

Dalam taklimat yang disampaikan di Padepokan Garuda Yaksa, Presiden Prabowo mengatakan pertemuan tersebut dirancang sebagai forum pembekalan sekaligus refleksi bersama atas perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir.

“Pertimbangan saya mengumpulkan adalah, pertama, untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya, kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, retret kabinet kali ini memiliki beberapa pertimbangan utama.

Selain menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun sebelumnya, forum tersebut juga bertujuan memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memandang ke depan dengan menetapkan langkah-langkah strategis serta sasaran yang jelas dan terukur untuk tahun berjalan.

Menurutnya, arah kebijakan yang terfokus menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.