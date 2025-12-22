JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Habib Syarief Minta Negara Melindungi Anak di Ruang Digital

Habib Syarief Minta Negara Melindungi Anak di Ruang Digital

Senin, 22 Desember 2025 – 11:01 WIB
Habib Syarief Minta Negara Melindungi Anak di Ruang Digital - JPNN.com Jabar
Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief menegaskan negara wajib memberikan perlindungan untuk anak-anak Indonesia di ruang digital.

Menurut Habib Syarief, pengaturan penggunaan gawai pada anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Ia menilai isu ini harus dilihat sebagai upaya perlindungan tumbuh kembang anak, bukan sekadar pembatasan kaku.

"Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman. Ini bukan pelanggaran hak, melainkan kerangka perlindungan," ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (22/12/2025).

Baca Juga:

Habib Syarief menjelaskan, hak akses informasi termasuk kategori derogable atau hak yang dapat dibatasi secara sah oleh negara demi kepentingan publik.

“Maka saat negara melihat banyak kasus penyimpangan anak akibat konten di medsos maka harus ada langkah tegas untuk melindungi mereka,” kata Habib Syarief.

Menurutnya, peran negara sebagai parens patriae atau pelindung utama bagi warga negara yang rentan. Dalam usia tumbuh kembang, lanjut Habib Syarief, sosok anak dinilai belum mempunyai kapasitas memadai untuk memilah konten positif maupun negatif yang beredar di dunia maya.

Baca Juga:

"Ibarat pembatasan usia mengemudi, pengaturan gawai bertujuan melindungi anak dari bahaya yang belum mampu mereka nilai secara matang," tuturnya.

Oleh karena itu, Habib Syarief pun mendesak agar regulasi tidak hanya berhenti pada aturan hukum, tetapi juga menyasar arsitektur teknologi.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief menegaskan negara wajib memberikan perlindungan untuk anak-anak Indonesia di ruang digital.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   anggota dpr ri habib syarief muhammad habib syarief hak anak ruang digital pp tunas pengaturan gawai Fraksi PKB

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU