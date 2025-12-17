PDIP Jabar Salurkan Bantuan Senilai Rp 1 Miliar untuk Masyarakat Terdampak Bencana

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Barat menyalurkan dana bantuan Rp 1 Miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra dan Jabar.

Dana tersebut merupakan hasil urunan seluruh kader PDIP Jabar mulai dari tingkat legislatif, eksekutif hingga kader di tingkat ranting.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, bantuan bakal disalurkan ke sejumlah daerah melalui Yayasan Mega Gotong Royong

"Akan dikirimkan ke Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dengan mayoritas akan dikirimkan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat melalui Yayasan Mega Gotong Royong," kata Ono saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jabar, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).

Saat disinggung terkait pemberian bantuan langsung ke masyarakat, Ono menuturkan, hal itu dikarenakan adanya arahan dari DPP PDIP soal stigma menjadikan lokasi bencana sebagai wisata politik.

"Kami percaya melalui yayasan mega gotong royong, mereka akan lebih mengetahui fokus bantuan, dan kami juga sudah ada arahan tidak boleh ada wisata bencana," kata Ono.

Lebih lanjut, Ono menambahkan, uang bantuan tersebut akan dibelanjakan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

"Nanti akan dijadikan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Ono.