Bang Kiwong Turung Gunung Serap Aspirasi Warga Perumahan Citra Kencana Tanahsareal Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Ahmad Aswandi yang akrab disapa Bang Kiwong, menyerap aspirasi warga Perumahan Citra Kencana, Kecamatan Tanahsareal, dalam kegiatan silaturahmi yang digelar pada Minggu (14/12).

Ahmad Aswandi merupakan anggota DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Tanahsareal sekaligus anggota Komisi IV.

Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

“Setiap aspirasi warga kami catat dan akan kami kawal melalui pokok-pokok pikiran DPRD serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan disampaikan, di antaranya pembangunan posyandu atau balai warga sebagai sarana pelayanan kesehatan dan pusat kegiatan sosial masyarakat.

Bang Kiwong menyatakan kesiapan untuk mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2027.

Baca Juga: Sebagian Besar Koperasi Merah Putih di Kota Bogor Belum Beroperasi Optimal

Terkait infrastruktur jalan lingkungan, Bang Kiwong menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan saat ini bersifat menuntaskan program yang telah berjalan.

Ia menyebutkan, pada tahun anggaran berjalan telah mendorong realisasi berbagai program di wilayah Tanahsareal, termasuk pengaspalan jalan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), termasuk di Perumahan Citra Kencana.