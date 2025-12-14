Dikpol Golkar Jabar Angkatan IV di Garut, Ini Pesan Kang Ace kepada Kader

jabar.jpnn.com, GARUT - Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta para anggota DPR RI, DPRD, dan kepala daerah dari Partai Golkar tak menyembunyikan program untuk rakyat.

Sebab, Golkar hadir untuk menyejahterakan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily saat membuka Pendidikan Politik (Dikpol) Berbasis Data Angkatan IV di Kabupaten Garut, Sabtu (13/12/2025).

Dikpol Partai Golkar Angkatan IV bertema Road Map Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat Tahun 2029 itu diikuti oleh 566 kader dari tujuh daerah.

Antara lain, Kota/Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, dan Garut.

Sebagai keynote speaker Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan materi bertema "Peran Kader Golkar dalam Menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo."

Pria yang juga menjabat Wali Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan, pada Pemilu 2024, Partai Golkar Jabar meraih 17 kursi DPR RI naik dari sebelumnya 14 kursi pada Pemilu 2019.

Kontribusi suara atas raihan kursi yang naik signifikan itu dari Garut dan Tasikmalaya.