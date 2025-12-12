Di Tengah Kisruh Nahdlatul Ulama, Forum Kiai NU Jawa Ancam Bentuk PBNU Tandingan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Forum Kiai Nahdlatul Ulama (NU) Jawa turut merespons kisruh yang tejadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Salah satu sikapnya yaitu mendesak PBNU agar segera menggelar Muktamar Luar Biasa.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Kiai NU Jawa, KH Faris Fuad Hasyim atau kerap disapa Gus Faris dalam diskusi yang digelar di Kota Bandung, Jumat (12/12/2025).

Gus Faris menuturkan, konflik PBNU yang berkepanjangan telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam di kalangan Nahdliyin.

"Kami menilai diperlukan langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab dari kedua belah pihak untuk mengakhiri kebuntuan ini," ucap Gus Faris.

Salah satu opsi yang digaungkan Forum Kiai NU Jawa yaitu dibentuknya panitia Muktamar NU Luar Biasa untuk menghasilkan kepengurusan baru.

"Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia bersama dari unsur PBNU, PWNU, maupun PCNU mempersiapkan Muktamar Luar Biasa NU sebagai forum jam’iyyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan," ujar Gus Faris.

Menurutnya, MLB dipandang sebagai jalan paling adil, konstitusional, dan bermartabat untuk memulihkan stabilitas organisasi.

Selain itu, Gus Faris mengancam, jika tidak segera dibentuk panitia MLB NU. pihaknya akan PBNU Tandingan sebagai wadah konsolidasi NU Kultural.