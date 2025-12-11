JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Pertemuan Prabowo–Putin di Moskow: Rusia Siap Terlibat dalam Proyek Strategis Indonesia

Pertemuan Prabowo–Putin di Moskow: Rusia Siap Terlibat dalam Proyek Strategis Indonesia

Kamis, 11 Desember 2025 – 11:00 WIB
Pertemuan Prabowo–Putin di Moskow: Rusia Siap Terlibat dalam Proyek Strategis Indonesia - JPNN.com Jabar
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) dalam pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung rencana Indonesia dalam memperkuat sektor industri nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Putin menyatakan bahwa Rusia siap bekerja sama apabila Indonesia menginginkan dukungan pada berbagai proyek strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri.

Baca Juga:

"Jika Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu," ujar Putin sebagaimana disampaikan melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (10/12).

Putin menambahkan bahwa Rusia memiliki banyak proyek potensial yang dapat dikembangkan bersama Indonesia, baik di sektor industri manufaktur maupun pertanian.

Ia juga mencatat bahwa hubungan perdagangan antara kedua negara terus menunjukkan tren positif.

Baca Juga:

Meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam hubungan dagang kedua negara, Putin menegaskan bahwa Rusia dan Indonesia siap mencari solusi demi memperluas kerja sama ekonomi.

"Kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru," katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung rencana Indonesia dalam memperkuat sektor industri nasional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kerja sama Indonesia Rusia industri nasional kerja sama ekonomi Rusia Indonesia Vladimir Putin hubungan bilateral Indonesia Rusia investasi Rusia di Indonesia presiden prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU