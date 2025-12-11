Pertemuan Prabowo–Putin di Moskow: Rusia Siap Terlibat dalam Proyek Strategis Indonesia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung rencana Indonesia dalam memperkuat sektor industri nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Putin menyatakan bahwa Rusia siap bekerja sama apabila Indonesia menginginkan dukungan pada berbagai proyek strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri.

"Jika Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu," ujar Putin sebagaimana disampaikan melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (10/12).

Putin menambahkan bahwa Rusia memiliki banyak proyek potensial yang dapat dikembangkan bersama Indonesia, baik di sektor industri manufaktur maupun pertanian.

Ia juga mencatat bahwa hubungan perdagangan antara kedua negara terus menunjukkan tren positif.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam hubungan dagang kedua negara, Putin menegaskan bahwa Rusia dan Indonesia siap mencari solusi demi memperluas kerja sama ekonomi.

"Kami menganggap itu bukan masalah, kami siap mencari jalan baru," katanya.