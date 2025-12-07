Golkar Jabar Dikpol di Cirebon, Kang Ace Target Tambah Kursi di Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat menggelar pendidikan politik (dikpol) angkatan III di Kota Cirebon, Minggu (7/12/2025).

Peserta Dikpol Partai Golkar Angkatan III berasal dari Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Pangandaran, Banjar, dan Ciamis.

Kegiatan itu dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Dalam arahannya, Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar menggelar dikpol berbasis data se-Jawa Barat.

Kegiatan ini digelar per regional. Sebelumnya, dikpol digelar di Kabupaten Bekasi, kemudian Bogor, dan sekarang di Kota Cirebon.

Alasan kegiatan ini dilaksanakan, karena Partai Golkar harus mempertahankan peroleh kursi yang meningkat pada Pemilu 2024 lalu.

Golkar Jabar berhasil menaikkan jumlah kursi. Di daerah pemilihan (dapil) Cirebon bertahan meraih dua kursi. Di dapil Ciamis - Kuningan - Pangandaran - Banjar bertahan dengan 1 kursi.

"Namun alhamdulillah, kini (kursi Wali Kota Cirebon) kembali dikuasai oleh Partai Golkar. Raihan kursi Golkar di Kota Cirebon juga naik signifikan, dari tiga menjadi enam kursi," kata Kang Ace yang juga menjabat Wakil Ketua DPP Partai Golkar.