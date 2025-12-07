Penolakan Terhadap Ketua DPC PDIP Cimahi Agung Yudaswara Meluas, Spanduk Protes Bertebaran

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Gelombang penolakan terhadap Agung Yudaswara sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, semakin meluas. Kali ini, sejumlah ranting dan PAC PDI Perjuangan di Kota Cimahi memasang spanduk berisi penolakan.

Berdasarkan pantauan, spanduk berisi penolakan terhadap Agung dipasang hampir disemua Kelurahan, baik di Cimahi Tengah, Cimahi Utara dan Selatan.

Di Cimahi Tengah misalnya, terdapat spanduk berisi tulisan “Kami Menolak Agung Yudaswara sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi 2025-20230”

Pun demikia di Cimahi Utara, terdapat spanduk bertuliskan “Kader Gak Diperhatiin Tapi Pengen jadi Ketua lagi? Malu Kali”

Wakil ketua PAC Cimahi tengah, Yohanes Carvallo mengatakan, jika spanduk tersebut sengaja dipasang oleh para kader di akar rumput sebagai bagian dari protes yang sebelumnya sudah disampaikan ke tingkat DPD PDI Perjuangan di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.

“Spanduk penolakan ada di Cimahi tengah, Cigugur, Baros dan hampir di setiap keluarahan lain juga ada. Spaduk itu merupakan aspirasi dari para pengurus dan PAC DPC PDIP Cimahi,” ujar Yohanes, Minggu (7/12/2025).

Adapun alasan penolakan, karena Agung dianggap tidak transparan dalam urusan keuangan dan tidak mengayomi para kader di akar rumput.

“Jadi, kami menolak saudara Agung dicalonkan kembali oleh DPP Partai, karena beliau itu dalam keuangan tidak transparan. Kedua, semua akar rumput mulai dari anak ranting, rating dan kepengurusan PAC sampai DPC itu masih bolong-bolong. Artinya, tidak mengurus degan baik PDIP Kota Cimahi. Kami pengurus juga tidak mendapat uang stimulan, padahal dari Kesbangpol itu ada uang pembinaan untuk partai Politik,” katanya.