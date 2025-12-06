PDIP Jabar: Anggaran Mitigasi Bencana Kecil, Bukti Pemerintah Daerah Tak Serius Soal Lingkungan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyebut pemerintah daerah tak benar-benar serius dan mampu menyelesaikan masalah lingkungan.

Hal itu terlihat dalam anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lingkungan yang relatif kecil, hanya sekitar 0,46 persen dari struktur APBD 2026.

“Artinya masih sangat kecil sekali. Nah, memang lebih banyaknya di BTT yang terkait dengan bencananya. Tapi untuk melakukan mitigasi, untuk melakukan pencegahan itu anggarannya masih sangat minim,” ucap Ono saat ditemui seusai focus group discussion dengan tema Sabilulungan Ngarawat Bumi, bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Pemprov Jabar dan sejumlah pegiat lingkungan, di kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Oleh karena itu, Ono pun akan membawa masalah ini untuk menjadi salah satu pembahasan serius di DPRD Jabar, agar anggaran mitigasinya lebih besar dari BTT.

“Penting juga bicara di mitigasi, dipencegahan yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” katanya.

Soal diskusi yang digelar PDIP Jabar, kata Ono, merupakan respons dari keprihatinan terhadap bencana alam yang terjadi di Jawa Barat.

“Jawa Barat dengan kondisi yang apa ring of fire, ring of water, dan sebagainya ini kan sebenarnya program-program dari dulu ada, tapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Sehingga kami mengundang para pakar ya, untuk kami menerima masukan,” ujar Ono.

Dalam forum tersebut, Ono menegaskan, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki anggota di legislatif di DPRD baik Kabupaten/kota maupun Provinsi harus membuat aksi nyata untuk permasalahan lingkungan.