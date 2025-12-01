Satkar Ulama Jabar Dilantik, Kang Ace Dorong Sinergitas Pesantren dengan Pemerintah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua dan pengurus Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Satkar Utama Idris Laena di Aula Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Sabtu (29/11/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, Satkar Ulama didirikan di Ciomas, Banten.

"Bagi saya, Satkar Ulama memiliki ikatan emosional mendalam. Sebab, salah satu pendiri Satkar Ulama di Banten adalah almarhum ayah saya. Jadi, Satkar Ulama itu sudah menjadi bagian dari hidup kami sekeluarga," kata Ace, dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12/2025).

Kekuatan Satkar Ulama, jelasnya, menjadi penggerak utama bagi kemenangan Partai Golkar. Terutama dulu di era Orde Baru. Di Jawa Barat, Satkar Ulama pada 1971, ada ulama besar yang berani masuk Golkar.

Sementara, hampir semua ulama dan ustaz di era itu pada 1973, cenderung ke Parmusi dan NU, tetapi ada kiai yang berlatar belakang tarekat justru masuk Golkar.

Ace mencontohkan, di Banten, salah satunya adalah Abuya Machmud yang kemudian mendirikan Satkar Ulama. Di Jawa Barat, Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin atau Abah Anom.

Di Jawa Timur adalah KH Mustain Romly, mursyid Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah Darul Ulum Pataruman. Sampai sekarang keluarganya masih Golkar. Sedangkan di Jawa Tengah, KH Nawawi Berjan yang salah satu putranya menjadi Rais JATMA.

Sedangkan di Jawa Barat, ketika masih bersatu dengan Banten, kekuatannya (Golkar) adalah para kiai dan ABRI. Maka Golkar di era Orde Baru selalu menang di Jawa Barat.